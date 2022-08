Follia eBay per la STUPENDA smart TV Philips da 55" (-53% di sconto)

Inutile girarti attorno: l’offerta eBay di oggi sulla bellissima smart TV Philips da 55” è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare di mano, a maggior ragione quando crolla di prezzo con il 53% di sconto. Ad appena 349€, infatti, solo oggi hai l’opportunità di mettere in salotto una delle migliori smart TV in questa fascia di prezzo e con tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze personali sotto ogni punto di vista.

Dotata di un buon design con cornici super sottili che mettono in risalto il bellissimo pannello Ultra HD 4K da 55”, la smart TV di Philips è ideale per guardare qualsiasi contenuto ad altissima risoluzione e senza compromessi.

La bellissima smart TV Philips da 55” è in offerta su eBay al prezzo più basso di sempre

Nonostante lo sconto a due cifre che la porta nella categoria delle smart TV economiche, la televisione di Philips ti offre sempre immagini vivaci, dettagliate e con una perfetta calibrazione dei colori per una esperienza visiva sempre appagante.

A tutto ciò si aggiungono anche le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, rispettivamente in grado di stupirti con audio e immagini come se fossi seduto in poltrona al cinema. Come ogni smart TV che si rispetti, inoltre, con il modello in sconto hai la possibilità di utilizzare le tue app preferite per guardare film e serie TV sulle più popolari piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molte altre.

Pura follia non prendere al volo questa occasione sulla smart TV Philips da 55” in offerta su eBay al prezzo più basso su tutto il web. Mettila subito nel carrello per riceverla a casa in pochissimo tempo e regalarti l’emozione del cinema ogni giorno, direttamente sul divano di casa. Ricorda, infine, che solo su eBay puoi acquistare con PayPal pagando la merce in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.