Follia eBay: l'INCREDIBILE Samsung Galaxy Watch5 mai così ECONOMICO

I Cyber edays ti danno la possibilità di mettere le mani sull’epico smartwatch Samsung Galaxy Watch5 al prezzo più economico di tutto il web, ma solo se fai in fretta e prendi al volo questa offerta di eBay. Infatti, all’incredibile prezzo di appena 189€, hai la possibilità di allacciare al polso uno tra i migliori smartwatch di fascia alta di questi ultimi mesi pagandolo quanto un comune wearable di fascia economica.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium, il device del colosso sudcoreano è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze da ogni punto di vista.

Crollo di prezzo sensazionale su eBay per l’ottimo Samsung Galaxy Watch5

Frontalmente un bellissimo display touch circolare a colori è una meraviglia per gli occhi in ogni momento della giornata, anche sotto la luce diretta del sole, mentre sul retro un precisissimo sensore HR è pronto a tenere sempre sotto controllo la frequenza cardiaca (rilevamento 24/7), traccia la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e ti permette anche di tracciare un ECG (elettrocardiogramma) con la pressione di un semplice tasto.

Il tutto, inoltre, è alimentato da una super batteria di nuova generazione che ti garantisce un giorno pieno di utilizzo senza mai lasciarti a secco. Samsung Galaxy Watch5 è anche uno sportwatch in tutto e per tutto, compagno fidato di tutti gli atleti (amatoriali e non) che vedono riconoscere automaticamente decine e decine di tipologie di allenamenti per aiutarti a restare in forma e migliorare le tue prestazioni.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il bellissimo smartwatch di Samsung e sfrutta anche le spedizioni rapide e completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.