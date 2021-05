Redmi Note 10 5G è in preordine su Amazon e puoi averlo a 149€ appena invece di 229€ grazie alla doppia promozione, che però sta per scadere! Ecco come funziona.

RedMi Note 10 5G a 149€ su Amazon

Un prodotto appena lanciato, infatti su Amazon puoi averlo in preordine con uscita a partire dal 15 maggio. Grazie alla super promozione del momento, puoi metterti in tasca la connettività 5G a un prezzo assurdo: solo 149€. Non solo: comprerai lo smartphone direttamente da Amazon, con la certezza di mettere in tasca l’edizione Italiana, che gode di ben due anni di garanzia.

Bisogna però che tu usufruisca correttamente della promozione per ottenere 79,99€ di sconto e pagare il tuo nuovo Redmi Note 10 5G 149€ appena. Ecco come fare:

collegati all’inserzione ufficiale ed effettua il preordine a 199,90€;

aspetta che ti arrivi una mail da Amazon, con le istruzioni per ottenere un buono da 50€ da spendere sulla piattaforma.

A conti fatti, in totale avrai 30€ di sconto immediato e 50€ di cashback su Amazon: un vero e proprio affare, considerando che stai comprando uno smartphone 5G al prezzo di un entry level.

Ricordati però che le scorte sono in rapido esaurimento: approfittane subito se sei interessato! Se desideri rimanere aggiornato su sconti e speciali promozioni come questa, trovi il meglio sul canale Telegram di Telefonino.net.

