FOLLE SCONTO di 399€ per il Portatile LG con Intel EVO i5, 16GB di RAM e molto altro!

Nel caso fossi alla ricerca del tuo prossimo portatile, fai presto! Il pazzesco LG Gram 14ZB90R, caratterizzato da componenti all’avanguardia crolla di ben 399€ su Amazon. Il prezzo iniziale di 1.399,00€ viene completamente distrutto dall’offerta, arrivando a costare solo 999,99€!

Questo portatile LG è potentissimo

LG Gram 14ZB90R si presenta come un compagno affidabile per le tue attività quotidiane, grazie al processore Intel Core EVO i5-1340P di 13a generazione. Questo processore offre prestazioni elevate per navigare sul web, modificare documenti e goderti video senza intoppi, con una velocità di clock massima di 4,60 GHz per un’esperienza fluida e senza interruzioni.

Il display da 14 pollici con tecnologia anti-riflesso IPS e risoluzione Full HD 16:10, assicura una visibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa. La copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 contribuisce a una resa cromatica vivace e realistica, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva.

La potenza di elaborazione è supportata da 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB M.2 Gen4 NVMe PCIe, garantendo un’esecuzione fluida delle applicazioni e uno spazio ampio per file, foto e video. L’autonomia di questo portatile LG è garantita dalla batteria litio da 72 Wh, che offre fino a 16 ore di utilizzo, consentendoti di svolgere le tue attività senza preoccuparti di rimanere senza carica.

La struttura realizzata in lega di magnesio e Nano Carbon, unisce leggerezza e robustezza, con un peso di soli 999 grammi, rendendolo uno dei portatili più leggeri sul mercato. La conformità agli standard militari MIL-STD 810 G garantisce la sua resistenza a urti, vibrazioni e cadute, offrendo una durabilità senza compromessi.

Questo dispositivo non solo offre prestazioni e resistenza, ma anche funzionalità avanzate, tra cui una tastiera retroilluminata, un lettore di impronte digitali per l’accesso rapido, una webcam HD, due microfoni e altoparlanti DTS:X Ultra per un’esperienza audio coinvolgente. Inoltre, il supporto alle tecnologie Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 contribuisce a una connettività veloce e affidabile.

Con questo portatile LG non avrai sicuramente problemi di lentezza! Fallo tuo per soli 999,99€ al posto degli originali 1.399,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.