Fly Me to the Moon: c'è la data di uscita su Apple TV+

Apple ha annunciato la data di uscita del film originale Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna, con protagonisti Scarlett Johansson e Channing Tatum. Diretto da Greg Berlanti, il film prodotto dagli Apple Studios è uscito inizialmente nelle sale cinematografiche a luglio di quest’anno, ottenendo a livello globale un incasso di poco superiore ai 40 milioni di dollari.

Fly Me to the Moon sarà disponibile su Apple TV+ dal 6 dicembre, quindi tra poco meno di due settimane. Sarà anche la novità più importante con cui Apple si presenterà ai suoi abbonati in vista delle festività natalizie, e a quanti sceglieranno di provare il servizio in queste ultime settimane dell’anno.

Ecco il trailer ufficiale.

La trama di Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna

Fly To the Moon è una commedia romantica ambientata negli anni Sessanta. Nel corso dei preparativi della missione Apollo, la Nasa assume l’esperta di marketing Kelly Jones (Scarlett Johansson) per pubblicizzare il progetto e renderlo più attraente agli occhi degli americani. Nel frattempo, in gran segreto, alla Jones viene chiesto di preparare un finto allunaggio, da trasmettere in televisione qualora la missione fallisse. L’esuberante pubblicista si ritroverà così fianco a fianco con Cole Davis (Channing Tatum), il direttore di volo di Apollo 11.

Quando gli Apple Studios annunciarono per la prima volta la produzione del film, né Channing Tatum né Greg Berlanti facevano parte del progetto. Al loro posto c’erano Chris Evans, nel ruolo di co-protagonista insieme a Scarlett Johansson, e Jason Bateman alla regia. Poco dopo però, Bateman lasciò per divergenze artistiche, causando notevoli ritardi di produzione. Ritardi che in seguito spinsero anche Evans ad abbandonare il progetto.

A fronte di tutto questo, quale sarà la risposta del pubblico ora che la pellicola sbarca sulla piattaforma streaming Apple TV+? Per conoscere la risposta non bisognerà attendere poi così tanto.

Nello stesso giorno dell’annuncio della data di uscita di Fly to the Moon, il catalogo di Apple TV+ si è intanto arricchito di due nuovi titoli: Blitz, un film sulla seconda guerra mondiale, e il documentario sulla resistenza delle donne afghane Bread & Roses, di cui vi avevamo già dato conto per le novità di novembre.