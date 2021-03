Il quarto operatore italiano con la sua promo Flash 100 5G ha avviato in queste ore una campagna dedicata al rientro in Iliad nei confronti di alcuni ex clienti che ora possiedono un altro gestore.

Flash 100 5G: i dettagli

L’offerta proposta via SMS è la stessa che troviamo nel sito di Iliad e mette a disposizione 100 Giga di internet fino alla velocità del 5G, minuti illimitati verso tutti gli operatori mobili e fissi italiani e SMS senza limiti a soli 9,99 euro al mese.

Il messaggio che viene recapitato è il seguente:

Una nuova offerta Flash è disponibile! 100GB, minuti ed SMS illimitati in Italia ed Europa e 5G incluso (ove disponibile accessibile dal dispositivo) a 9,99 euro al mese per sempre. SIM: 9,99 euro Scopri l’offerta ed attivala fino al 30/03 su iliad.it o nei punti vendita iliad. Consulta documentazione contrattuale, Informativa e diritti Privacy su iliad.it/offerta-iliad-flash100-5G-999.html

L’offerta proposta tramite SMS gode anche di minuti illimitati verso numeri fissi e mobili di 60 Paesi esteri tra cui USA, Canada e solo verso i telefoni fissi in Europa.

Il nuovo network 5G del quarto operatore italiano è ad oggi disponibile nelle città di Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. Con la nuova rete in 5G è possibile raggiungere la velocità di 855 Mbps in download.

Costi ed altro

La tariffa non prevede alcun costo di attivazione. L’unica spesa da sostenere la prima volta è quella relativa alla scheda SIM e al primo mese della promo e corrisponde a 19,98€ una tantum. Attivando l’offerta online è prevista la spedizione gratuita della SIM.

