Five Nights at Freddy's: Security Breach, la collector's edition torna su Amazon: acquistala subito

Hai perso l’occasione di mettere le mani sulla collector’s edition di “Five Nights at Freddy’s: Security Breach“? Tranquillo, abbiamo un’ottima notizia. Eh già, questa edizione per collezionisti è già andata esaurita praticamente ovunque, ma in queste ore è tornata disponibile su Amazon ad un ottimo prezzo. La paghi 123€ invece di 159€!

Questo gioco, disponibile per PlayStation 5, rappresenta l’ultimo capitolo della serie amata da milioni di persone in tutto il mondo. Nel gioco, vestirai i panni di Gregory, un ragazzo rimasto chiuso nel Mega Pizzaplex di Freddy Fazbear per tutta la notte.

Il tuo obiettivo è sopravvivere alla caccia incessante dei terrificanti animatronics rinnovati e alle nuove minacce che si presenteranno. Il Mega Pizzaplex di Freddy Fazbear è un luogo vasto con diverse attrazioni, tra cui Monty Golf, Roxy Raceway, Bonnie Bowl e persino le misteriose fogne. Esplorerai ogni angolo di questo mondo terrificante mentre cerchi di sopravvivere.

La Collector’s Edition di Five Nights at Freddy’s: Security Breach offre numerosi contenuti speciali, tra cui un SteelBook da collezione, un Mega Pizzaplex Box da collezione, un peluche alto 30 cm reversibile dell’assistente all’asilo nido, una copia fisica del gioco, un set di spille di peluche da collezione, una calamita di Mr. Hippo e una statuina di Vanny.

Questa edizione è davvero un must per i fan accaniti della serie. Attenzione, le scorte sono limitate, quindi acquistala subito online per garantirti questa straordinaria Collector’s Edition. È un’opportunità imperdibile per immergerti nell’orrore di Five Nights at Freddy’s in grande stile. A maggior ragione ora che è nelle sale il primo film horror ispirato a questa saga di videogiochi cult!

