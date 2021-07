Il fitness tracker di Willful è uno dei più amati su Amazon e ora è in promozione. Grazie a un doppio sconto te lo porti a casa a soli 13,13€ risparmiando una decina di euro e concludendo un affare.

Le spedizioni? Ovviamente veloci e gratuite in tutta Italia.

Fitness tracker: perché tutti amano quello di Willful

Economico ma funzionale, il fitness tracker di Willful è un ottimo acquisto. Se infatti vuoi iniziare a tenere conto di tutte le tue attività senza dover spendere una cifra, ti trovi esattamente nel posto giusto. Disponibile in colorazione turchese, lo indossi al polso e lo inizi ad amare fin da subito.

Con un display ampio e touch non avrai mai difficoltà a leggere i dati. In più i colori sono così vividi che ti divertirai a scegliere il tuo quadrante preferito da quelli disponibili in sistema.

Al suo interno sono presenti numerose funzioni. Quelle più rilevanti sono quelle dedicate al benessere e all'attività fisica. In particolar modo non mancano all'appello il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca, il cronometro, 14 modalità sportive integrate, il contapassi e molto altro ancora. In più è totalmente impermeabile, quindi se vuoi utilizzarlo in acqua non farti problemi: non causerai alcun danno.

Per ultima ma non per importanza, merita una nota anche la batteria che ti garantisce fino a 10 giorni di autonomia con una sola carica.

Colpito? Beh, acquista subito il tuo fitness tracker Willful su Amazon ad appena 13,13€. Non ti dimenticare di attivare il coupon per avere l'extra sconto. Le spedizioni sono operate in 48 ore per i membri Prime, mentre sono gratuite per i clienti standard che optano per la consegna presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch