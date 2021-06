Il fitness tracker firmato LATEC è in promozione su Amazon a soli 29,74€. Il ribasso del 15% rende il prezzo di listino più conveniente favorendo l'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un fitness tracker eccezionale: cosa sapere

Il fitness tracker proposto in offerta vanta al suo interno un numero esiguo di features. Disponibile in colorazione nera, si adatta facilmente sia ai polsi maschili che a quelli femminili con il suo design semplice e casual.

Montante un display a colori, quest'ultimo fornisce una buona visione delle notifiche e delle informazioni in qualunque ambiente ci si trovi. Inoltre il quadrante può essere personalizzato a piacimento mediante diverse impostazioni preinstallate.

Dal punto di vista del benessere, il tracker è capace di fornire dati sulla qualità del sonno, sulla salute del proprio cuore e sulla frequenza cardiaca. La presenza dell'applicazione VeryFit è un valore aggiunto che permette di tenere tutto sotto controllo.

Il lato sportivo, a sua volta, è arricchito da ben 14 modalità sportive che prevedono allenamenti sia indoor che outdoor. L'impermeabilità, poi, concede all'utilizzatore di servirsi dell'orologio anche in acqua, come ad esempio praticando il nuoto.

Supporta la connettività GPS, la funzione cronometro e vanta le notifiche smart con cui rimanere sempre informati su cosa sta accadendo.

La batteria, poi, concede un'autonomia che supera la settimana.

Infine, non per importanza, vanta Amazon Alexa integrato per un supporto completo. Richiama l'assistente per sapere tutto ciò che vuoi e quando vuoi.

Il fitness tracker di LATEC è acquistabile su Amazon a soli 29,75€ in colorazione nera. Ordinalo oggi e ricevilo in sole 48 ore se possiedi un abbonamento a Prime attivo. In caso contrario, le consegne rimangono gratuite ma effettuate nell'arco di circa sette giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch