Sei in cerca di un fitness tracker? Su Amazon è in promozione il modello di Fitfort a soli 19,99€. Il ribasso del 20% si traduce in uno sconto effettivo di 5,00€ che rende l’acquisto conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Fitness tracker economico ma affidabile: perché sceglierlo

Il design semplice rende il fitness tracker in questione un dispositivo indossabile sia da uomini che donne. Grazie alla sua colorazione nera acquista un aspetto casual che si adatta a ogni circostanza.

Il display a colori consente una lettura delle informazioni ottimizzata. I bordi stondati, inoltre, impediscono che questo rimanga impigliato in vestiti e abbigliamenti specifici.

Spiccano i vari sensori integrati al suo interno che consentono di tenere traccia di tutti i parametri legati alle performance. Importante è il monitoraggio in tempo reale del battito cardiaco. È presente anche quello del sonno.

I vari indicatori raccolgono informazioni sui passi percorsi, sulle calorie bruciate, le distanze coperte e battiti al minuto. Da non sottovalutare, poi, la presenza di ben 14 modalità di sport preinstallate.

Il tracker è Impermeabile, certificato IP68 e vanta una batteria che garantisce un’autonomia di 10 giorni. La ricarica, inoltre, avviene in modalità rapida.

Può essere personalizzato attraverso 4 quadranti colorati e mediante i 5 livelli di luminosità differenti.

Puoi acquistare il fitness Tracker su Amazon a soli 19,99€ nella sua colorazione nera. Le spedizioni avvengono in circa una settimana. I costi di spedizione, invece, sono gratuiti per i membri Prime, per chi effettua l’acquisto e sceglie come metodo la spedizione presso punti di ritiro.

In conclusione è possibile aggiungere una garanzia extra a partire da 3,19€ per due anni sopra i danni accidentali.

