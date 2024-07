Fitbit Versa 4 in offerta, risparmi il 25%: elegantissimo e funzionale

Il Fitbit Versa 4 è un formidabile smartwatch progettato per aiutarti a monitorare il tuo benessere e i tuoi traguardi nello sport. Oggi è il protagonista di un’offerta di Amazon decisamente ghiotta: lo paghi 171,99€ invece di 229,95€ – grazie ad un generoso sconto del 25%. Due le colorazioni in offerta a questo prezzo: nero / grigio grafite, adatto ad ogni outfit, e rosso ciliegia / rame, dal design squisitamente femminile.

Fitbit non richiede grosse presentazioni: è un brand leader nel mercato dei werable per la salute e lo sport e da qualche anno è di proprietà di Google. Il Versa 4 è dotato di un display AMOLED da 1,58 pollici, che offre una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

L’autonomia è piuttosto robusta e si assesta sui sei giorni con un uso normale, ma a patto di non avere attiva la modalità AoD, che riduce la durata della batteria a 2-3 giorni. Essendo un prodotto di Google, sono tantissime le funzioni e le app di Mountain View supportate a livello nativo, tra cui Google Wallet per i pagamenti NFC e l’utilissimo Google Maps, perfetto per esplorare nuove città in vacanza senza dover tirare fuori il telefono ogni due secondi.

L’arsenale di funzionalità avanzate per lo sport e la salute è sufficientemente completo: oltre a frequenza cardiaca, troviamo anche monitoraggio del sonno, valutazione della prontezza e molti altri parametri. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito a soli 171,99€. Non sappiamo quanto durerà l’offerta e, proprio per questo motivo, ti suggeriamo di fare in fretta. Potrebbe terminare in qualsiasi momento.