Fitbit Versa 3, smartwatch di design con GPS incluso a prezzo WOW

Sono molti anni che Fitbit è sinonimo di altissima qualità nel mondo fitness, motivo per cui ti consigliamo l’ottimo Fitbit Versa 3 in offerta su Amazon a un prezzo decisamente interessante e merito dello sconto del 35%.

Ad appena 149€, infatti, hai l’occasione che stavi aspettando per allacciare al polso un dispositivo con un bel design, curato e ricco di numerose funzionalità legate al fitness e non solo.

Fitbit Versa 3 è in forte sconto su Amazon ad appena 149€: non fartelo scappare

Innanzitutto, il Versa 3 di Fitbit è uno dei pochissimo fitness tracker completamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, due tra i migliori assistenti digitali del momento. Inoltre, lo smartwatch dispone anche del modulo GPS indipendente per registrare con precisione la tua posizione, senza più essere costretto a portare con te il telefono: in questo modo puoi uscire di casa per fare una corsa al prato o un giro in bicicletta e registrare con precisione il tuo tragitto e la distanza percorsa.

Dotato di una batteria di lunga durata che ti garantisce fino a 6 giorni di autonomia con una singola carica, Fitbit Versa 3 rileva continuamente il tuo battito cardiaco (a riposo e sotto sforzo), memorizza e riproduce i tuoi brani preferiti e molto altro ancora.

Mantieniti sempre in forma con l’ottimo smartwatch di Fitbit, solo oggi in forte sconto su Amazon. Mettilo subito nel carrello e allaccialo al polso per scoprire con i tuoi occhi per quale motivo è considerato come uno tra i migliori fitness tracker di fascia media del mercato. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno lavorativo e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.