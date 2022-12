Fitbit Versa 3 al prezzo più BASSO di SEMPRE (-44%)

Super offerta che trovi in esclusiva su Amazon per avere al tuo polso uno dei migliori smartwatch per fare sport. Se fai presto potrai beneficiare di uno sconto del 44%. Metti subito nel tuo carrello Fitbit Versa 3 a soli 129 euro, invece che 229,95 euro.

Oltre al notevole risparmio, più di 100 euro, riesci ad avere un orologio digitale bellissimo, super leggero e comodo. Perfetto per gli sportivi e gli amanti del fitness. Ma non solo, anche per chi vuole semplicemente un assistente sempre con sé in grado di monitorare il proprio stato di salute. Davvero un ottimo acquisto, inoltre se preferisci potrai pagare a rate a tasso zero con Cofidis a check-out.

Fitbit Versa 3: GPS integrato e super batteria

Fitbit Versa 3 è dotato di una mega batteria in grado di durare più di 6 giorni con una sola ricarica. Potrai tranquillamente lasciare il tuo smartphone a casa e goderti i tuoi allenamenti monitorando la distanza percorsa e il ritmo grazie al GPS integrato. Potrai impostarlo perché continui a rilevare il tuo battito cardiaco e le calorie bruciate mentre ti alleni, così da rimanere sempre in ottima forma.

È compatibile sia per Android che per iOS e lo associ ai tuoi dispositivi in modo veloce con una connessione stabile. Potrai memorizzare e riprodurre la musica che preferisci oppure utilizzare Spotify o Deezer per raggiungere le tue playlist. Usa gli assistenti vocali Alexa e Google per ottenere informazioni o per impostare timer e sveglie.

Approfitta anche tu di questa straordinaria offerta per fare un vero colpaccio. Prima che sia tardi vai subito su Amazon acquista il tuo Fitbit Versa 3 a soli 129 euro, invece che 229,95 euro. Se completi l’ordine oggi lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.