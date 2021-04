Fitbit Versa 3 è in offerta su Amazon a soli 199,00€. Il ribasso dell’11% corrisponde a uno sconto effettivo di 23,99€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Lo smartwatch che ha tutto al posto giusto: Fitbit Versa 3

Indossare uno smartwatch al polso è comodo non solo per tenere sotto controllo la propria salute, ma anche per avere un assistente virtuale sempre con sé. Fitbit Versa 3 con il suo design semplice eppure sofisticato non passa inosservato nella sua colorazione Black e si adatta sia ai polsi maschili che femminili.

La cassa racchiude un ampio display che permette di avere tutto sempre sott’occhio.

Caratteristica interessante di questo wearable, tuttavia, sono i sensori implementati al suo interno. Grazie ad una serie di tecnologie, Versa 3 è capace di monitorare la qualità del sonno, i livelli di stress e la salute cardiaca. La rilevazione del battito, infatti, avviene continuamente per assicurarsi che tutto sia nella norma.

Dal punto di vista fitness, l’orologio analizza una serie di parametri legati alla performance come le calorie bruciate, i passi e le distanze percorse. Attraverso la modalità Zona attiva riesce a identificare quando si è raggiunta la zona cardio target per registrare lo sforzo fisico in maniera sempre accurata.

Degna di nota sono il GPS integrato e la batteria che assicura fino a 6 giorni di autonomia con un utilizzo tipico dello smartwatch. La ricarica, inoltre, avviene in modalità rapida per poter indossare sempre il wearable quando è necessario.

Fitbit Versa 3 è disponibile all’acquisto su Amazon a soli 199,00€ nella sua colorazione Black. Acquistalo oggi e ricevilo a casa entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le consegne sono gratuite anche sul primo ordine. Questo wearable, infine, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis con cui suddividere la spesa fino a 24 pratiche rate mensili.

