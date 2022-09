Fitbit Versa 3: prezzo in caduta libera su Amazon

Avevamo già segnalato questo splendido smartwatch, ma ora il prezzo del Fitbit Versa 3 è sceso di nuovo e ha raggiunto il minimo storico. Non credo proprio che questo prezzo durerà ancora per molto, perciò fiondati su Amazon e metti nel carrello Fitbit Versa 3 a 129,90 euro, invece che 229,95 euro.

Durata della batteria, GPS integrato, rilevazione costante del battito cardiaco, riproduzione musicale e assistente vocale. Ecco i punti di forza di questo smartwatch. Nessuna rinuncia quindi per il top della Fitbit, che offre l’eccellenza a un prezzo super vantaggioso.

Il Fitbit Versa 3 è disponibile a 129,90 euro, invece che 229,95 euro.

Fitbit Versa 3: il giusto mix di bellezza, affidabilità e potenza

Grazie al GPS integrato, non ci sarà bisogno di portarti dietro il tuo smartphone mentre fai attività sportiva o semplicemente passeggi. Poi, una volta tornato a casa, potrai visualizzare sulla mappa dell’app Fitbit, quello che hai fatto durante la giornata.

Rimani sempre in forma con Fitbit Versa 3 tenendo sotto controllo le calorie bruciate. Ottimizza l’allenamento stabilendo obiettivi personalizzati, e attiva la funzione che ti permette di capire in che zona cardio ti trovi, per scoprire se ti stai impegnando abbastanza a raggiungerli.

Salva la playlist delle tue canzoni preferite o ascolta la musica con Spotify o Deezer. Usa Alexa o Google Assistant, che sono già integrati nello smartwatch, per sapere che tempo farà, per impostare i promemoria o le sveglie, e per controllare i tuoi dispositivi smart home.

Tutto questo oggi lo puoi avere a un prezzo incredibile.

