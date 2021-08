Fitbit Versa 2 si trova in offerta su Amazon a 140,70€, lo sconto è del 39% e corrisponde ad un risparmio di quasi 90 euro rispetto al solito.

La seconda generazione del Versa ha un design squadrato e la cassa in alluminio ospita un display leggermente curvo ai bordi, questa versione è dotata di un cinturino in edizione limitata, con una particolare colorazione blu e rosa.

È dotato di chip NFC per i pagamenti, tramite un doppio tap sullo schermo si attiva l’apposita funzione che permette di scegliere la carta con la quale si intende pagare. La dotazione hardware si completa con un lettore di battito cardiaco e un comodo sensore SpO2 per il rilevamento dell’ossigeno nel sangue.

Fitbit Versa 2 può essere utilizzato per monitorare l'attività sportiva all'aperto, è certificato per resistere all'acqua fino a 50m di profondità, può essere quindi utilizzato anche in sotto la pioggia o durante le sessioni di nuoto. Inoltre il produttore dichiara per il Versa 2 un'autonomia fino a 4 giorni con una sola carica.

Oggi il Fitbit Versa 2 è disponibile all'acquisto in offerta su Amazon a 140,70€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch