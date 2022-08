Fitbit Sense, smartwatch di DESIGN completo a 360° a prezzo WOW (-30%)

L’offerta Amazon di oggi sul validissimo smartwatch Fitbit Sense è la tua occasione d’oro per allacciare al polso un wearable di design e soprattutto munito di numerosi sensori per tracciare la tua salute. Ad appena 229€, infatti, con lo sconto del 30%, lo smartwatch del colosso statunitense è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Con una batteria che ti assicura fino a 6 giorni di autonomia, l’aspetto che maggiormente rende questo wearable un acquisto da fare è la quantità di sensori di cui dispone.

30% di sconto per l’ottimo smartwatch Fitbit Sense: affare d’oro da non perdere

Fitbit Sense, infatti, è uno dei pochissimi a montare un sensore di temperatura cutanea, monitora costantemente il livello di stress, dispone di un modulo GPS indipendente (non è necessario avere sempre lo smartphone nelle vicinanze), monitora costantemente il tuo battito cardiaco e presenta anche numerose funzioni per tracciare la qualità del sonno.

Frontalmente è presente una bellissima cassa realizzata con materiali di alto livello e un display ad altissima risoluzione con una buona luminosità; inoltre, è impermeabile ed è anche di tracciare numerosi allenamenti dandoti anche importanti consigli su come migliorare la tua forma fisica.

Acquista subito il bellissimo smartwatch di Fitbit fintanto che è in offerta su Amazon con il 30% di sconto. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon. Appena lo allacci al polso scoprirai tutte le sue qualità e i suoi numerosi sensori per tenere sotto controllo la tua salute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.