Hai sempre desiderato uno smarwatch completo? Fitbit Sense è in offerta su Amazon a soli 289,99€. Il ribasso del 12% corrisponde a uno sconto effettivo di 39,96€ che rende l’acquisto conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Fitbit Sense: cosa può fare questo smartwatch

Il design lineare e semplice rende Fitbit Sense uno smartwatch perfetto sia per i polsi maschili che femminili. In questa sua versione con cinturino sport nero, acquista un aspetto casual.

La cassa di forma quadrata in acciaio inossidabile lucidato contiene al suo interno un display AMOLED ampio. In tal modo la lettura delle informazioni è facilitata. Il rivestimento in Corning Gorilla Glass 3 assicura inoltre resistenza e robustezza del dispositivo.

L’introduzione dei sensori al di sotto della cassa garantiscono all’utilizzatore di riceve informazioni accurate su diversi parametri del benessere. Il sensore EDA è specifico per il calcolo dei livelli dello stress. Il sensore della temperatura cutanea rileva la temperatura ogni notte mentre l’app Fitbit ECG fornisce informazioni sulla salute cardiaca.

Il GPS integrato favorisce un tracciamento accurato delle performance sportive. Lo smartwatch, infatti, rileva ogni genere di movimento e ne tiene traccia nell’apposita applicazione per smartphone.

Inclusi con l’acquisto vi sono sei mensilità di abbonamento Fitbit Premium, il servizio che crea un database di consigli personalizzati per migliorare lo stile di alimentazione e di vita.

Puoi acquistare Fitbit Sense nella sua colorazione black a soli 289,99€ su Amazon. Le consegne vengono operate in circa 48 ore per coloro che sono abbonati a Prime. In caso contrario sono gratuite per chi effettua il primo acquisto o sceglie come metodo di spedizione quella presso punto di ritiro. L’orologio, infine, può essere acquistato anche mediante finanziamento grazie al programma CreditLine di Confidis.

