Fitbit, l’azienda produttrice di smartband di proprietà di Google, ha appena presentato un nuovo fitness tracker pensato per le persone attente al design e modaiole. Il Fitbit Luxe arriva poco dopo l’introduzione del modello “Ace 3” pensato per i bambini.

Fitbit Luxe: le sue specifiche

Il gadget appena annunciato ha un look unico e sfida OPPO Band Style per la corona come “smart band più elegante del momento”.

Innanzitutto, il wearable costa 149,95 dollari, ovvero un prezzo ben al di sopra di quello di lancio di Rs 2.999 (~ $ 40) di OPPO Band Style. Sappiamo già che i prodotti della compagnia di Google non sono economici rispetto alla concorrenza, ma il prezzo di quasi $ 150 include un abbonamento di sei mesi al servizio Fitbi Premium che costa $ 9,99 al mese.

Con il prezzo fuori mano, diamo un’occhiata a ciò che rende lussuoso il Luxe. L’azienda afferma che questo è il suo tracker touchscreen più sottile di sempre. Il dispositivo ha una cassa in acciaio inossidabile e una fibbia in metallo ed è disponibile in quattro colori, inclusa un’edizione speciale da 199 dollari con un bracciale Parker Link creata dal marchio di gioielli Gorjana. La compagnia offre anche diversi cinturini che si possono acquistare per il tracker. Ci sono quelli in pelle, quelli in rete d’acciaio e uno a maglie gorjana in acciaio inossidabile platino.

La smart band ha un display touch AMOLED a colori che regola automaticamente la luminosità in base all’ambiente circostante. Dispone del monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e con l’app Fitbit si possono monitorare le metriche come la frequenza respiratoria, quella cardiaca a riposo, la variabilità della frequenza cardiaca e il livello di ossigenazione presente nel sangue (anche durante il sonno). L’abbonamento Premium consentirà di ottenere un’analisi dettagliata del punteggio di gestione dello stress e del punteggio del sonno.

Il wearable può monitorare 20 diverse modalità di esercizio (rilevamento automatico supportato) incluso il rilevamento del nuoto, ma tenete presente che non tutti i cinturini sono progettati per essere immersi in acqua.

Il fitness tracker misurerà i passi, la distanza e le calorie bruciate. Gode anche del monitoraggio della salute mestruale, di sessioni di respirazione guidata al polso e vanta il supporto per chiamate, messaggi di testo e notifiche delle app. Ha anche un timer e un cronometro e una modalità “Non disturbare” per disattivare le chiamate e le notifiche durante il giorno e una modalità Sleep per disattivare tutte le notifiche e spegnere lo schermo quando si dorme.

Non di meno, ha una durata della batteria di 5 giorni che è meno della metà della durata della batteria di 12 giorni di cui vanta OPPO Band Style. Non ha il GPS integrato come il fitness tracker di OPPO, ma lo si può collegare al telefono, ovviamente.

Fitbit Luxe è già disponibile per il preordine ma non esiste una data specifica per quando sarà disponibile. L’edizione speciale con il braccialetto gorjana sarà disponibile a giugno.

