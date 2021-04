Secondo quanto si legge in rete, la nuova Fitbit Luxe avrà un corpo in acciaio inossidabile, il GPS a bordo e verrà lanciato come il fitness tracker “più elegante” mai prodotto finora.

Fitbit Luxe: cosa sappiamo?

Google ha completato l’acquisizione di Fitbit a gennaio. In effetti, gli smartwatch e i tracker dell’azienda sono ora disponibili sugli store del gigante di Mountain View. Ora, un nuovo rapporto di WinFuture afferma che la compagnia lancerà un nuovo fitness tracker chiamato Fitbit Luxe.

Secondo il rapporto, Fitbit Luxe sarà disponibile in tre varianti di colore: nero, oro (con cinturino bianco) e platino / orchidea (cinturino rosato). Il punto focale riguarda l’involucro esterno che dovrebbe essere sia in metallo che in acciaio inossidabile.

Se guardate con attenzione la fibbia del cinturino, questa è la classica fibbia che vediamo generalmente sugli smartwatch e non sulla smartband. L’azienda è nota per offrire molte opzioni di cinturini intercambiabili e sembra essere il caso anche del Luxe.

Per quanto riguarda le specifiche, il rapporto afferma che il fitness tracker sarà dotato di un display OLED, anche se le dimensioni esatte del display non sono ancora state pubblicate. Detto questo, possiamo dire dal design che il display ha angoli arrotondati rispetto ai bordi taglienti del Charge 4.

Inoltre, il rapporto afferma che Fitbit Luxe, proprio come gli altri tracker dell’azienda, si concentrerà anche sulle funzionalità di salute e benessere. Quindi, possiamo aspettarci che supporti la frequenza cardiaca, il sonno, lo stress, il livello di ossigenazione presente nel sangue e molto altro ancora.

Grande attenzione anche per lo sport, ovviamente, con focus su attività come la corsa, il ciclismo, il nuoto ed altre. Restate connessi, aspettiamo maggiori informazioni nei prossimi giorni.

