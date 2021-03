Sei in cerca di un fitness tracker? Il Fitbit Inspire 2 è in offerta su Amazon a soli 79,90€. Il piccolo ribasso dell’11% corrisponde a uno sconto esclusivo di 10,09€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Fitbit Inspire 2: perché puntare su questo fitness tracker

Con un design semplice eppure elegante, Fitbit Inspire 2 è un dispositivo che si adatta perfettamente sia ai polsi maschili che femminili. Disponibili in tre colorazioni differenti, dona un di più a tutti gli allenamenti svolti.

Attraverso i sensori integrati al suo interno, questo wearable tiene sotto controllo una serie di parametri legati al benessere. Indossandolo al polso assiduamente è possibile ottenere una rilevazione continua del battito cardiaco e un monitoraggio accurato del sonno.

Per quel che riguarda l’attività fisica, invece, il Fitbit registra tutto ciò che viene svolto durante una normale giornata come i passi e le distanze percorse e le calorie bruciate.

La funzione “Minuti in zona attiva” ti aiuta a raggiungere gli obiettivi efficacemente: ogni volta che viene raggiunta la propria zona cardio target, il fitness tracker registra le attività così da fornire dati veritieri sulle performance sportive.

Acquistando questo wearable viene offerto un anno di abbonamento al servizio Premium che offre programmi personalizzati e che prevedono anche consigli sulla nutrizione.

Per quel che riguarda la batteria, invece, essa ha un’autonomia di circa dieci giorni.

Il fitness tracker, infine, è compatibile sia con i sistemi iOS 12.2 e successivi e Android OS 7.0 e successivi.

Puoi acquistare Fitbit Inspire 2 in tre splendide colorazioni a soli 79,90€:

Ricordati che lo sconto è valido solo fino a questa sera ossia 31 marzo 2021.

