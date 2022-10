Fitbit da AMARE: i migliori smartwatch a prezzo STRACCIATO

Se vuoi uno smartwatch per monitorare i tuoi allenamenti devi andare sul sicuro: certo puoi spendere poco ma se vuoi ottenere il massimo hai un solo marchio di fronte a te e quello è senza ombra di dubbio Fitbit.

Conosciuto in tutto il mondo, i suoi smartwatch hanno un costo un po’ elevato ma ti consentono di ottenere soltanto il meglio. Conta che con le promozioni in corso su Amazon, hai una grossa occasione davanti a te.

Fitbit: gli smartwatch che al polso ti fanno trionfare

Non lo dico per circostanza ma perché mi fido delle recensioni dei clienti in prima persona: ti basta vedere quante ne hanno gli accessori firmati Fitbit per capire che sono un investimento su cui andare ad occhi chiusi.

Oggi ti parlo di vari modelli dal momento che sono scontati su Amazon, ciò significa che puoi esaudire i tuoi desideri con poco ma veramente poco.

Ad esempio hai a portata di mano il Versa 3 che in questo bundle ti regala 6 mesi di accesso alla piattaforma Premium del servizio. Con una batteria che dura fino a una settimana e un bel display a colori hai tutto a portata di mano: GPS integrato, rilevazione continua del battito cardiaco e tanto altro ancora. Su Amazon lo porti a casa con soli 164,98€ con uno sconto del 28%.

Per non parlare del magnifico Inspire 2, uno smartwatch dedicato a chi ha voglia di avere tutto a portata di polso ma con design minimal e senza troppe fronzoli. Piccolo ma completo di tutto, ha una batteria da 10 giorni e tutti i servizi che potresti desiderare tra cui le attività giornaliere, i minuti in zona attiva e altro che ti lascio scoprire da te. Su Amazon lo porti a casa con soli 74,98€ grazie a uno sconto del 25%.

Infine ti faccio scoprire anche il modello Charge 5, anche lui diverso dagli altri ma con sempre le stesse certezze. Display allungato e a colori, visibilità perfetta e 6 mesi di abbonamento Premium inclusi. Non mancano all’appello le notifiche smart così come il GPS integrato e un sacco di funzioni smart. Su Amazon lo porti a casa con soli 139,99€ con uno sconto del 22%.

