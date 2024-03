Fitbit Charge 5 in offerta su Amazon: il prezzo crolla sotto i 100€

Il Fitbit Charge 5 è uno strumento all’avanguardia nel monitoraggio dell’attività fisica e del benessere. Oggi è in offerta su Amazon al prezzo vantaggioso di 99,00€, con un robusto sconto rispetto al prezzo originale di 179,95€.

Questo dispositivo non solo traccia le tue attività quotidiane ma ti fornisce anche approfondimenti dettagliati sul tuo stato di salute e benessere, rendendolo un compagno ideale per chiunque desideri migliorare il proprio stile di vita.

Con una durata della batteria fino a 7 giorni e una resistenza all’acqua fino a 50 metri, il Fitbit Charge 5 è progettato per accompagnarti in tutte le tue avventure, sia che tu stia facendo un allenamento intenso, sia che tu stia nuotando o semplicemente portando avanti le tue attività quotidiane.

La compatibilità con iOS 15 e Android OS 9.0 assicura che il dispositivo possa sincronizzarsi senza problemi con una vasta gamma di smartphone, rendendo accessibili le sue funzioni avanzate a un ampio pubblico. Tra queste, spiccano l’app Fitbit ECG per l’elettrocardiogramma, strumenti di gestione dello stress, l’app per la scansione EDA, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), un sensore di temperatura cutanea al polso, e funzionalità dedicate alla salute femminile.

Il Fitbit Charge 5 non si limita al monitoraggio del benessere, ma offre anche funzionalità pensate per ottimizzare l’allenamento. Il GPS integrato, il livello di recupero giornaliero, promemoria per il movimento, monitoraggio continuo del battito cardiaco, rilevamento automatico dell’attività, oltre 20 modalità di allenamento e mappe di intensità dell’allenamento sono solo alcune delle caratteristiche che aiutano a allenarsi in modo più efficace e consapevole.

Non farti assolutamente scappare queste offerte e acquistalo subito a meno di 100€!