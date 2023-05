Fitbit Charge 5 in offerta a QUESTO PREZZO su Amazon è da prendere subito

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, arriva il momento giusto per acquistare un nuovo Fitbit Charge 5. Il dispositivo, sintesi ideale tra smartwatch e smartband, è ora disponibile al prezzo scontato di 109 euro, con un taglio netto rispetto al listino di 179 euro e con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Fitbit Charge 5 in offerta ad un prezzo davvero interessante su Amazon

Il Fitbit Charge 5 è uno dei wearable più interessanti sul mercato, in grado di rimpiazzare sia una smartband che uno smartwatch. Si tratta di un dispositivo che può integrarsi senza problemi con qualsiasi smartphone, per ricevere le notifiche e per sfruttare altre funzionalità, in modo da poter risultare un valido alleato per rendere ancora più smart la propria giornata.

In più, il Fitbit Charge 5 mette a disposizione dei suoi utenti varie funzioni avanzate come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e il riconoscimento di varie modalità di allenamento. C’è anche il supporto alla funzione ECG oltre al sistema per il monitoraggio dello stress. Il modello di Fitbit può contare anche su di un’autonomia ben superiore alla media.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Fitbit Charge 5 al prezzo scontato di 109 euro, con la possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, anche pagando con una qualsiasi carta di debito e senza finanziamento. Si tratta di una promozione da cogliere al volo per acquistare un ottimo dispositivo ad un prezzo sempre più conveniente.

Per sfruttare l’offerta, è possibile seguire il link qui di sotto.

