Fitbit Charge 5 si aggiorna con una feature utile e attesa da tempo

Fitbit è senza ombra di dubbio una delle più importanti aziende produttrici di dispositivi wearable come smartband e smartwatch: in queste ore scopriamo che l’ottimo fitness tracker Fitbit Charge 5 sta ricevendo un importante aggiornamento software che introduce una funzionalità molto utile e attesa da molto tempo.

Il firmware 1.171.50 è attualmente in propagazione in queste ore e introduce la funzione “Find Phone”, Trova il mio telefono, che permette di riprodurre un tono acustico sul proprio device accoppiato in modo da individuarlo purché sia nel raggio Bluetooth del wearable.

Fitbit Charge 5 sta ricevendo un aggiornamento che introduce il tasto per individuare il proprio smartphone

La funzionalità è la stessa che trova posto ad esempio anche sui modelli Sense e Versa 3 di Fitbit, perciò era solo questione di tempo che il team di sviluppo la rendesse disponibile anche sul modello Fitbit Charge 5. La feature viene introdotta sotto forma di un tasto virtuale presente nella semplice ma ben realizzata interfaccia della smartband; inoltre, ricordiamo che per utilizzarla è necessario che lo smartphone accoppiato sia ancora acceso e con il modulo Bluetooth attivo.

Restando in tema di smartband Fitbit, ricordiamo che l’ottima Charge 5G è in offerta su Amazon a un prezzo molto vantaggioso per via di uno sconto del 17% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.