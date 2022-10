Fitbit Charge 5: BOMBA del Prime day, MENO 70 euro

Anche se poco, resta ancora un po’ di tempo per accaparrarsi le ultime occasioni delle offerte esclusive di Prime. Ecco quindi che sbuca uno smartwatch pazzesco scontato del 39%. Metti nel tuo carrello il bellissimo Fitbit Charge 5 a soli 109 euro, anziché 179,95 euro.

Grazie a questa speciale offerta potrai avere uno smartwatch eccezionale a un prezzo decisamente vantaggioso. Se vuoi avere al polso qualcos di piccolo e leggero, che offra però prestazioni di alto livello allora questo smartwatch fa proprio per te. È compatibile sia per iOS che per Android e ha una valanga di funzioni per il fitness.

Oggi puoi realizzare il tuo sogno spendendo molto meno. Hai solo poche ore ancora a disposizione per avvalerti di questa offerta. Per cui, corri su Amazon e acquista il tuo Fitbit Charge 5 a soli 109 euro. Potrai anche decidere di pagare in piccole rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Fitbit Charge 5: leggero, comodo e resistente

Goditi la leggerezza di Fitbit Charge 5. Uno smartwatch pensato e progettato per essere tenuto al polso e non sentirlo nemmeno. Lo puoi tenere anche mentre dormi. Monitora i cambiamenti del tuo organismo come il livello di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco e la temperatura.

Allenati ogni giorno scegliendo tra le 20 modalità di sport e con il GPS integrato non avrai nemmeno bisogno di portare dietro il tuo smartphone. Guarda le notifiche direttamente sul tuo smartwatch e decidi se tenere lo schermo sempre acceso o con la rotazione del polso. Batteria che dura fino a 7 giorni con una sola ricarica e resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Un vero best buy, e se poi consideri che ora è anche in offerta al 39% in meno, non c’è proprio tempo da perdere. Anche perché le offerte esclusive Prime finiscono alla mezzanotte. Quindi metti subito nel tuo carrello il bellissimo Fitbit Charge 5 a soli 109 euro, anziché 179,95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.