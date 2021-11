Fitbit Charge 4: il campione delle smart band tuo a POCO (-24%)

Allenarsi con al polso un prodotto Fitbit è davvero un'esperienza unica: se il brand è uno dei migliori sul mercato evidentemente gatta ci cova. Non per nulla i suoi dispositivi sono alcuni dei più apprezzati sull'intero mercato mondiale e soddisfano chiunque li acquisti. Per il Black Friday 2021, su Amazon hai l'occasione di acquistare Fitbit Charge 4 a un prezzo irrisorio: con il ribasso del 24% te lo porti a casa con soli 99,00€ il che è pazzesco.

Le spedizioni ovviamente sono gratuite e veloci, per i membri Prime ci impiegano persino uno o due giorni. Non perdere questa occasione perché è davvero ottima.

Fitbit Charge 4: i segreti di questa smart band

Non conta né un display a colori né un design ultra moderno eppure Fitbit Charge 4 non delude chiunque lo prova. Come mai? Perché le tecnologie che conta al suo interno sono poche, ma sono buone e giuste. Disponibile in colorazione nera lo adatti praticamente a qualunque occasione senza privartene mai.

Con il suo schermo ampio e dall'ottima visibilità hai davvero un mondo di possibilità al tuo polso. Non solo puoi monitorare la tua attività fisica in modo magistrale e con tanto di GPS integrato, ma anche la salute non lascia al caso grazie ai sensori appositamente dedicati.

In più l'applicazione la trovi sia sui dispositivi Android che iOS rendendolo praticamente universale. Cos'altro ha di eccezionale? Le notifiche smart per rimanere aggiornato su cosa accade nelle applicazioni e una batteria che dura fino a 7 giorni continui.

Acquista subito il tuo Fitbit Charge 4 per scoprire cos'altro ti cela, su Amazon diventa tuo con soli 99,00€. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.