Sei alla ricerca di un fitness tracker? Fitbit Charge 4 è in promozione su Amazon a soli 111,81€. Il ribasso del 14% si concreta in uno sconto effettivo di 18,14€ che rende l’acquisto più conveniente.

Fitbit Charge 4: perché scegliere questo fitness tracker

Semplice eppure elegante, il Fitbit Charge 4 è uno dei migliori fitness tracker sul mercato. Disponibile nella sua colorazione nera consente di tenere sotto controllo le performance sportive.

Il cinturino sport è abbinato a un display dalla forma allungata e con un’ampiezza sufficiente a rendere la lettura delle informazioni ottimizzata.

I vari sensori implementati al suo interno assicurano una rilevazione dei parametri del benessere. Sono presenti, infatti, il monitoraggio del sonno e la rilevazione del battito cardiaco continua.

Grazie alle varie tecnologie, questo Fitbit è invincibile sulle modalità sportive. Il rilevamento dei Minuti in Zona Attiva misurano la performance in modo perfetto così da sapere quanto sforzo e quante calorie si stanno bruciando. Il GPS integrato non è da sottovalutare in quanto affina i metodi di tracciamento.

L’applicazione disponibile per smartphone registra tutti i dati così da averli sempre a portata di mano e consultare i passi, le distanze e tutte le altre informazioni affini.

Lo smartwatch, inoltre, non è solo un dispositivo dedicato al benessere visto che integra al suo interno il sistema Fitbit Pay, le notifiche di chiamate, SMS e applicazioni e il controllo della musica su Spotify.

Può essere indossato anche a contatto con l’acqua visto che è impermeabile fino a 5 ATM.

La batteria, infine, garantisce un’autonomia complessiva di sette giorni rendendolo un ottimo dispositivo.

Fitbit Charge 4 è acquistabile su Amazon a soli 111,81€ nella sua colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se sei membro Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma effettuate in circa una settimana. Il prodotto è acquistabile anche a rate.

