Fire TV Stick per streaming HD e televisore SMART (-31%)

Rendere un televisore, un po’ vecchiotto e senza aggiornamenti, smart non è mai stato così semplice. Grazie alla Fire TV Stick di Amazon questo è tutto possibile ed è anche semplice e veloce. Il prodotto di Amazon arriva con il suo telecomando universale, Amazon Alexa integrata e tutto ciò che ti occorre.

Non perdere lo sconto in corso. Approfitta del ribasso del 31% per concludere il tuo affare personale e portare a casa questo dispositivo a soli 30,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Fire Tv Stick per un televisore che non conosce più i limiti

Capita a tutti di avere un televisore un po’ obsoleto in casa. Magari il primo che hai acquistato e che ora non ha più aggiornamenti o magari non ha proprio accesso ad internet. Tuttavia non deve essere un peso e soprattutto non devi usarlo solo per il digitale terrestre. Con l’aggiunta di una Fire Tv Stick come questa di Amazon, hai tutto a portata di mano per farlo diventare di ultima generazione.

I requisiti? Una porta HDMI e una connessione WiFi. Se hai entrambe sei a metà del lavoro.

Ma veniamo al dunque. Fire TV ti mette a portata di mano un vero e proprio hub di applicazioni. Puoi scaricare tutte quelle che ami senza freni e tra queste Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN e così via. Con il telecomando regoli il volume, scegli cosa guardare e gestisci la riproduzione.

Ora ha anche un microfono integrato e se clicchi sul tasto azzurro in alto puoi richiamare l’attenzione di Amazon Alexa. Scommetto che già conosci le funzioni dell’assistente vocale quindi non te le ripeto.

Insomma, con un solo acquisto anche economico puoi rendere il tuo televisore come nuovo. Collegati al volo su Amazon dove acquisti la tua Fire TV Stick HD a soli 30,99€ e approfitti dello sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.