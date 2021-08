Fire TV Stick Lite di Amazon è in sconto a prezzo ridicolo: con 19€ appena porti a casa un sistema di smart TV completissimo, basato su Android. Un mondo di possibilità: streaming di film e serie TV, navigazione su Internet, gaming e download di applicazioni.

La televisione come l'hai sempre desiderata adesso costa pochissimo: completa l'ordine al volo e godi anche di spedizioni super rapide e gratis. Pochi pezzi disponibili.

Fire TV Stick Lite in sconto: offertona a tempo

Perché lui? Perché, complice lo sconto del momento, a questo prezzo proprio non potresti sperare di ottenere di più. Ti basti pensare che, dopo averlo collegato a uno schermo tramite ingresso HDMI, ti si aprirà un mondo.

Desideri guardare Netflix, Disney+, DAZN? Nessun problema. Ti va di scaricare qualche applicazione oppure di giocare? Si può fare. Vuoi navigare su Internet, magari collegando in Bluetooth una bella tastiera? Perché no!

La tua vecchia TV torna a nuova vita con un investimento che è ridicolo. In più, in dotazione ricevi un completissimo telecomando. Non solo potrai gestire rapidamente il tuo Amazon Fire TV Stick Lite, ma avrai anche l'accesso rapido ad Alexa. Infatti, sul controller c'è un microfono integrato: divertiti a chiedere informazioni all'assistente utilizzando semplicemente la voce. Dal meteo alle ricette, passando per l'apertura di applicazioni sulla TV.

Il futuro arriva a casa e passa dalla televisione: completa adesso l'ordine e accaparrati questo gioiellino a 19€ appena. Impensabile ottenere così tanto a un prezzo così basso. Le spedizioni? Super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home