Fire TV Stick Lite a 22€: smart TV e trucchetto digitale terrestre

Incredibile come, con un investimento così basso, si possa ottenere così tanto. Fire TV Stick Lite è un piccolo concentrato di tecnologia. Lo colleghi all'ingresso HDMI di un monitor di un televisore (anche datato) e in un attimo ottieni un sistema di smart TV avanzato, basato su una personalizzazione del sistema operativo Android perfetta per grandi schermi.

Con le promozioni del momento, il risparmio è ancora più alto. Adesso lo porti a casa a 22€ circa appena ed il momento è perfetto per farlo. Infatti, con un banale trucchetto può aiutarti durante il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2. Come? Te lo racconto a breve!

Fire TV Stick Lite per una smart TV piena di risorse

Si fa presto a definire una televisione dotata di “smart TV”. Quante di queste però equipaggiate con un sistema operativo degno delle aspettative? Ecco perché preferisco sempre avere un buon pannello e aggiungere la parte “intelligente” tramite un dispositivo esterno. So quello che compro e – dopo qualche anno – posso cambiarlo senza alcun problema.

Per me, i migliori punti di riferimento nel settore restano le chiavette intelligenti di Amazon. Hanno un equilibrio fra qualità e prezzo che rimane irraggiungibile. Con pochi, pochissimi euro, doti il televisore di un sistema in grado di aprirti l'accesso alle più famose piattaforme di streaming di contenuti audio e video. Sceglie quelle che ami e alle quali sei iscritto come Netflix, Prime Video, DAZN, Discovery+ e non solo.

Puoi scaricare anche applicazioni e giochi e addirittura un browser Web per navigare su Internet, magari abbinando una tastiera o un mouse esterni. Ancora, tramite il pratico telecomando in dotazione, puoi interagire con l'assistente vocale Alexa. Insomma, la TV diventa quasi un PC o un gigantesco smart display.

Come anticipato, con un piccolo trucchetto puoi sfruttare questo gioiellino per aggirare un po' di limiti e difficoltà dovuti al passaggio al nuovo digitale terrestre. Farlo è semplicissimo: sai che molti canali trasmettono anche in streaming tramite Web? Alcune hanno addirittura un'applicazione dedicata. Ecco, basterà scaricare queste app o raggiungere i siti Web tramite browser per risolvere. L'esempio principe è quello dei canali RAI: tramite l'applicazione di RAI Play, hai un sacco di contenuti a disposizione e anche i canali in diretta streaming.

Insomma, è proprio il momento di pensare a portare a casa l'eccezionale Fire TV Stick Lite a 22€ circa appena invece di 29,99€, direttamente da Amazon. Cerchi il massimo, senza compromessi? Allora la risposta è Fire TV Stick Max, potentissimo, e dotato addirittura di WiFi 6: prendilo ora a 39€ circa invece di 64€. In ogni caso, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.