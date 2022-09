Fire TV Stick Lite a 19€ non solo smart TV: trucchetto per digitale terrestre

Fire TV Stick Lite, il modello dotato di nuovo telecomando, è in sconto su Amazon a prezzo più che goloso. Bastano 19,99€ per trasformare completamente l’esperienza d’uso della tua televisione: ottieni subito un sistema di smart TV basato su un’eccezionale personalizzazione di Android. Non è tutto però: oltre a una marea di applicazioni, fra giochi, musica e film in streaming, puoi anche usare questo dispositivo come sistema per tamponare le difficoltà legate all’utilizzo del digitale terrestre. Se non funziona ancora correttamente, e non hai voglia di dare di matto con decoder e antenne, puoi sfruttare questo trucchetto.

Come fare per sfruttare questo gioiellino anche per guardare i tuoi canali TV preferiti? Semplicissimo. Il primo step è certamente quello dell’installazione e configurazione iniziale. Basta effettuare il collegamento all’alimentazione tramite porta USB e allo schermo tramite ingresso HDMI.

A quel punto, seguendo le istruzioni a schermo, basterà un attimo per completare la configurazione iniziale e sarei pronto a utilizzare tutto il potenziale di questo spettacolare sistema. Fra le applicazioni di streaming di contenuti video, ci sono anche quelle di diversi canali TV, che trasmettono anche sul digitale. Un esempio su tutti è sicuramente quello di Rai Play. Basterà scaricarla per poter guardare in modo fluido tutti i canali che più ti piacciono in diretta oppure on demand.

Il flusso di segnale passerà tramite Internet, non da antenna e decoder: più semplice di così! La stessa cosa puoi farla con altri canali e non solo: se non ci fosse l’applicazione di riferimento, potresti raggiungere i siti Web delle varie emittenti utilizzando un browser e procedere alla visione.

Come vedi, si tratta di un trucchetto efficace, pratico e veloce per aggirare i limiti legati proprio al corretto funzionamento del digitale terrestre. Naturalmente, oltre a tutto questo, con Fire TV Stick Lite porti a casa un prodotto che è un autentico concentrato di tecnologia: giochi, musica e video in streaming (sulla base dei servizi ai quali sei abbonato, come Netflix o Prime Video) e non solo. Puoi anche interagire con l’assistente vocale Alexa, utilizzando semplicemente la voce.

Non perdere l’occasione di accaparrarti il nuovo modello, adesso con telecomando avanzato, a prezzo bassissimo. Completa l’ordine al volo per approfittarne, lo prendi a 19,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

