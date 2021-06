Amazon Fire TV Stick a 24€ è un'occasione super rara: rende la tua televisione smart con investimento ridicolo. Si tratta di una delle offerte più assurde del Prime Day 2021. L'unico problema? Purtroppo è già quasi finito! Sei abbastanza veloce da arrivare prima degli altri?

Amazon Fire TV Stick: offerta unica al Prime Day

Sai come avviene la magia? Nel modo più semplice possibile. Colleghi questo gioiello alla TV (va bene anche un semplice monitor) attraverso l'ingresso HDMI e segui le brevi istruzioni.

In un attimo, il device sarà connesso in WiFi al router di casa e ti si aprirà un mondo di possibilità. Le principali:

streaming audio e video dei tuoi contenuti on demand preferiti da Netflix, Disney+, Prime Video: non importa dove tu sia abbonato, c'è sicuramente l'app;

dei tuoi contenuti on demand preferiti da Netflix, Disney+, Prime Video: non importa dove tu sia abbonato, c'è sicuramente l'app; possibilità di scaricare giochi e applicazion i dallo store: del resto, questo dispositivo è un Android;

i dallo store: del resto, questo dispositivo è un Android; navigazione su Internet: si, puoi fare anche questo.

Ecco che, in effetti, valutando tutto quello che questo dispositivo può fare, viene da pensare che la TV diventa quasi un vero e proprio PC, anche perché non manca nemmeno il Bluetooth per collegare speaker, tastiere e controller di gioco!

Tutto qui? No, non dimenticare lo spettacolare telecomando in dotazione: non solo ci sono i tasti rapidi per le piattaforme più famose, ma puoi anche interagire con Alexa grazie al pulsante dedicato e al microfono integrato!

Insomma, il momento di fare l'affare del giorno è adesso, se sei abbastanza veloce: è un'occasione lampo del Prime Day 2021. Ora, Amazon Fire TV Stick 2021 lo porti a casa a 24,99€ invece di 39,99€ con spedizioni rapide e gratis.

