Fire TV Stick a 24€: smart TV premium e TRUCCO digitale terrestre

L’eccellente chiavetta intelligente, Fire TV Stick, è il sistema migliore per ottenere subito un sistema di smart TV super avanzato e non solo. Con un po’ di astuzia, è anche perfetto per per accedere anche al digitale terrestre. Con le promozioni attualmente in corso su Amazon, puoi portare a casa l’eccezionale sistema a mini prezzo. Bastano 24€ circa appena per approfittarne, ma dovrai essere veloce: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Fire TV Stick: fra smart TV e digitale terrestre

Hai un vecchio monitor o una televisione che ormai ha i suoi anni? Con questo dispositivo, essenzialmente, rinasce. Tutto quello che ti occorre è un ingresso HDMI per collegare la chiavetta.

A questo punto, dovrai semplicemente configurarlo e collegarlo a Internet – sfruttando il pratico telecomando in dotazione – e sei pronto. L’interfaccia utente avanzata, ma super intuitiva, ti permetterà di accedere a un sacco di applicazioni e contenuti, tutto a portata di telecomando.

Il meglio di Netflix, Prime Video, Discovery+, DAZN, Spotify e non solo. Ci sono tutte le maggiori piattaforme di contenuti audio e video in streaming e on demand. Come anticipato, questo dispositivo può aiutarti anche per aggirare gli ostacoli dovuti al passaggio al nuovo digitale terrestre. Come? Semplicissimo.

Basta sfruttare le applicazioni dei vari canali TV che ti piacciono di più. La più celebre, ma non l’unica, è sicuramente l’app di RaiPlay. A disposizione hai tutta la programmazione, in diretta e pronta per lo streaming in qualsiasi momento. Non è ovviamente l’unica e il bello è che – se non c’è l’applicazione a disposizione – puoi accedere direttamente ai siti Web di streaming sfruttando il browser (da scaricare gratuitamente sulla tua chiavetta smart).

Insomma, questo piccolo concentrato di tecnologia può trasformare un vecchio schermo in un vero e proprio PC. A questo prezzo, l’eccezionale Fire TV Stick diventa imperdibile: completa l’ordine al volo per averla a 24€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce per approfittarne però, la promozione è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.