Fire TV Stick a 24€: smart TV e trucco per il digitale terrestre

Torna in gran sconto su Amazon l'apprezzatissimo Fire TV Stick. Con un investimento di appena 24€ circa, hai la possibilità di rendere subito smart la TV e non solo: con una piccola astuzia, accedi anche ai principali canali TV Rai. In questo modo, se hai qualche problema con il nuovo digitale terrestre DVB T2, puoi ovviare in modo semplicissimo.

Fire TV Stick in sconto su Amazon: da avere

Una chiavetta dal potenziale pazzesco. Il suo cuore pulsante è una personalizzazione del sistema operativo Android, che ti permette di accedere a un sacco di funzionalità. La colleghi all'ingresso HDMI della tua TV e in un attimo la configuri.

Da un lato, hai tutto il lato smart “classico”: accedi senza problemi ai servizi di streaming audio e video ai quali sei abbonato. Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, ecc. Puoi scaricare applicazioni e giochi, puoi navigare su Internet e – tramite lo speciale telecomando – puoi anche interagire con l'assistente vocale Alexa.

Dall'altro, e sono in molti a trascurare questa possibilità, puoi ovviare ai possibili problemi del momento, legati al passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2. Sai che molti canali TV trasmettono anche via Internet? Ecco, con questo gioiellino di sicuro puoi accedere a quelli Rai, passando dall'applicazione. La scarichi e continui a guardare i tuoi programmi preferiti, direttamente tramite Web e in forma gratuita.

Un'astuzia che ho messo in pratica a casa dei miei, dove ormai i canali Rai erano diventati inutilizzabili per problemi di segnale. Da qualche mese, c'è anche l'applicazione ufficiale “Mediaset Play Infinity”, che però al momento non supporta lo streaming live dei canali, ma si può ovviare accedendo tramite browser Web (molto semplice).

Un piccolo trucco, che in questo periodo può tornare incredibilmente utile. Se poi ci aggiungi che, adesso, Fire TV Stick è anche in gran sconto su Amazon, allora è proprio il momento di approfittarne: completa al volo l'ordine per portarlo a casa a 24€ circa appena e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.