Fire TV Stick 4K: su Amazon MAXI SCONTO di 30€

La Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei prodotti più venduti e apprezzati dagli utenti del colosso dell’e-commerce. Grazie alle sue funzionalità uniche e alla possibilità di riprodurre contenuti in UltraHD, si tratta di un accessorio davvero immancabile nelle case. Non di meno, è presente un telecomando con tasto dedicato all’interazione vocale con il device e con il supporto di Alexa. Grazie alle promozioni del giorno di Amazon, si può portare a casa a soli 39,99 euro invece di 69,99 euro. Il risparmio del 43% è davvero notevole e gode della spedizione immediata e gratuita per gli iscritti al programma Prime.

Fire TV Stick 4K: caratteristiche principali

Stiamo parlando del dispositivo per lo streaming più potente mai realizzato da Amazon, con un’antenna WiFI ridisegnata e pensata appositamente per lo streaming on demand di film, serie TV, video e molto altro ancora in 4K UltraHD.

Il suo funzionamento è molto semplice: con questa chiavetta Smart che si collega alla porta HDMI del televisore o di un qualsiasi monitor, si può avviare e controllare la riproduzione di un contenuto anche semplicemente con l’ausilio della voce. Basta un telecomando con pulsante Alexa dedicato e il gioco sarà fatto. Si può anche navigare nel menù, selezionando il proprio servizio di streaming o accedere a molte altre funzionalità uniche. Si può godere di immagini nitide, brillanti, belle in UltraHD 4K e si può avere il supporto al Dolby Vision e alle clip in HDR/HDR10+ per i titoli che dispongono di questa feature.

Potrete dunque guardare le vostre serie preferite su qualsiasi piattaforma: YouTube, Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video e molti altri ancora. Potrete personalizzare Alexa con le skill (le stesse che usate sul vostro Echo Show/Dot) e navigare su YouTube o qualsiasi sito vogliate.

Cosa state aspettando? Tutto questo può essere vostro in pochissimi giorni al prezzo esclusivo di 39,99 euro invece di 69,99 euro. Con Prime, infine, potrete godere di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.