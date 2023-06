Fire TV Stick 4K scontato del 50% su Amazon: prezzo INCREDIBILE

La Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei prodotti più venduti all’interno del colosso dell’e-commerce americano. Grazie alle sue funzionalità uniche e alla possibilità di riprodurre contenuti in UltraHD, capirete subito come si tratti di un accessorio davvero immancabile nelle case. Non di meno, è presente un telecomando con tasto dedicato all’interazione vocale con il device e con il supporto di Alexa. Grazie alle promozioni del giorno presenti su Amazon, si può portare a casa a soli 34,99 euro al posto di 69,99 euro. Il risparmio del 50% è davvero notevole e gode della spedizione immediata e gratuita per gli iscritti al programma Prime.

Fire TV Stick 4K: caratteristiche principali

Stiamo parlando del dispositivo per lo streaming più potente mai realizzato da Amazon, con un’antenna WiFI ridisegnata e pensata appositamente per lo streaming on demand di film, serie TV, video e molto altro ancora in 4K UltraHD.

Il suo funzionamento è molto semplice: con questa chiavetta Smart che si collega alla porta HDMI del televisore o di un qualsiasi monitor, si può avviare e controllare la riproduzione di un contenuto anche semplicemente con l’ausilio della voce. Basta un telecomando con pulsante Alexa dedicato e il gioco sarà fatto. Si può anche navigare nel menù, selezionando il proprio servizio di streaming o accedere a molte altre funzionalità uniche. Si può godere di immagini nitide, brillanti, belle in UltraHD 4K e si può avere il supporto al Dolby Vision e alle clip in HDR/HDR10+ per i titoli che dispongono di questa feature.

Potrete dunque guardare le vostre serie preferite su qualsiasi piattaforma: YouTube, Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video e molti altri ancora. Potrete personalizzare Alexa con le skill (le stesse che usate sul vostro Echo Show/Dot) e navigare su YouTube o qualsiasi sito vogliate. Tutto questo può essere vostro in pochissimi giorni al prezzo esclusivo di 34,99 euro invece di 69,99 euro.

