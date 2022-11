Fire TV Stick 4K: con il 53% di SCONTO è il vero BEST BUY del Black Friday

Il Black Friday di Amazon presenta diverse offerte davvero interessanti ma uno dei “best buy” assoluti è, senza dubbio, la Fire TV Stick 4K. La chiavetta in grado di rendere smart, con una piattaforma software aggiornata e completa con tutte le app dei servizi di streaming disponibili in Italia, viene proposta con uno sconto del 53% per tutto il periodo di Black Friday di Amazon. Con l’offerta in corso, quindi, è possibile acquistare la Fire TV Stick 4K al prezzo scontato di 27,99 euro invece di 59,99 euro. Da notare che c’è anche la possibilità di acquistare la Fire TV Stick in 5 rate mensili da appena 5,60 euro al mese.

Fire TV Stick 4K: è l’offerta imperdibile del Black Friday di Amazon

Una Fire TV Stick 4K a meno della metà del prezzo è davvero un’ottima offerta. Il dispositivo, ricordiamo, si collega via HDMI ad un qualsiasi TV o monitor e permette di utilizzare la piattaforma smart Fire TV che include tutte le app dei servizi di streaming presenti in Italia come YouTube, Netflix, Rai Play, Disney+, DAZN, NOW, Mediaset Infinity e, naturalmente, anche Amazon Prime Video. Il supporto ai contenuti in 4K, non presente sui modelli più economici della Fire TV Stick, e la possibilità di interagire con Alexa tramite il telecomando integrato rappresentano due punti di forza della Fire TV Stick 4K che diventa, quindi, un gadget imperdibile per questo Black Friday.

Attualmente, con l’offerta del Black Friday di Amazon, è possibile acquistare la Fire TV Stick 4K al prezzo scontato di 27,99 euro invece di 59,99 euro oppure optare per il pagamento in 5 rate mensili da 5,60 euro. Si tratta di un’offerta davvero ottima che permette di rendere smart qualsiasi TV o monitor con una spesa esigua e con la certezza di poter contare su di un dispositivo che sarà ampiamente supportato nel corso del prossimo futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.