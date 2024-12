Fire TV Stick 4K: come avere qualunque servizio Streaming sulla tv (-44%)

Hai un televisore che è privo di qualche servizio streaming e non sai come fare? Con la magica Fire TV Stick 4K hai quello di cui hai bisogno. Questo dispositivo svecchia il televisore o implementa quello che stai cercando in modo semplicissimo e relativamente economico. Puoi acquistarlo a soli 35,99€ su Amazon con uno sconto del 44% ma fai presto: è legato al Cyber Monday e durerà solamente fino a mezzanotte.

Fire TV Stick 4K: perché acquistarlo al Cyber Monday?

Puoi abbinarlo sia a un dispositivo di ultima generazione che a un televisore un po’ più vecchiotto. L’importante è che tu abbia a disposizione una porta HDMI e una connessione WiFi, il resto è un gioco da ragazzi. Fire TV Stick 4K si collega sul retro del tuo prodotto ed entra subito in funzione, segui la configurazione guidata e potrai fin da subito accedere alle app che più ami.

Questo modello, in particolare, supporta la risoluzione fino al 4K per non sprecare neanche un dettaglio o una risoluzione che ti offrono gli abbonamenti che paghi. Appena apri la home hai davanti a te una schermata con tanti conteniti suggeriti e le applicazioni che ami. Puoi scaricare tutte quelle che vuoi dallo store ma naturalmente non mancano all’appello servizi come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, RaiPlay, Mediaset Infinity, DAZN e così via.

Il telecomando ti fornisce un centro di controllo per volume, contenuti multimediali e un’aggiunta comodissima: Amazon Alexa. Il bottone dedicato ti fa avere l’assistente vocale a disposizione per trovare contenuti e gestire persino la tua casa.

A soli 35,99€ su Amazon, Fire TV Stick 4K è disponibile con un gran sconto di cui non fare a meno. Approfitta subito della promozione Cyber Monday per risparmiare il 44% con un click.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.