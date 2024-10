Fire TV Stick 4K a 36€: è il più DESIDERATO della Festa delle Offerte Prime

Fire TV Stick 4K è fra i protagonisti della Festa delle Offerte Prime di Amazon, edizione 2024. Del resto, con uno sconto così importante non sarebbe potuto essere altrimenti.

Completando adesso l’ordine, è possibile portare a casa l’iconica chiavetta a 36,99€ invece di 69,99€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità in promozione è limitata.

Un dispositivo che di base è un concentrato di tecnologia, perfettamente in grado di rendere smart qualsiasi televisore o schermo dotato di ingresso HDMI. Streaming on demand dalle tue piattaforme preferite come Netflix o DAZN (ovviamente è necessario essere iscritti), ma non solo. Infatti, supporta anche tantissimi canali in diretta (provenienti anche da piattaforme decisamente note come RaiPlay o Mediaset Infinity).

Questo modello nello specifico, a differenza di quelli più economici, supporta la risoluzione 4K, dove disponibile. A livello hardware, degno di nota è il supporto al WiFi 6, che permette di usufruire di una connessione sempre stabile e performante.

Insomma, decisamente uno dei modelli più potenti, perfetto per ottenere un sistema di smart TV avanzato partendo da un qualsiasi televisore o schermo, purché dotato di ingresso HDMI. Il tutto, semplicemente installando una piccola chiavetta, che risulta praticamente invisibile e può essere utilizzato con il telecomando in dotazione. Quest’ultimo supporta a pieno l’assistente vocale Alexa, che è possibile utilizzare sfruttando il microfono integrato.

Insomma, potente, in grado di offrire tanto e ora più economica che mai: ecco perché Fire TV Stick 4K è fra i prodotti più richiesti della Festa delle Offerte Prime 2024 su Amazon. Completa adesso l’ordine per averla anche tu a 36,99€ invece di 69,99€, ma sii veloce: è quasi finita.