Fire TV Stick 4K a 34€ e la TV diventa subito un PC (-42%)

La celeberrima chiavetta smart Fire TV Stick 4K non è solo un modo per guardare Netflix. Sarebbe assolutamente riduttivo pensarla così. Un dispositivo come questo è un piccolo concentrato di tecnologia che passa per la porta HDMI della tua vecchia televisione o di un monitor. Lo installi con estrema facilità e alla fine ti ritrovi con un sistema così completo – seppur semplice e intuitivo – che si avvicina a un PC.

Con le promozioni Amazon del momento, hai la possibilità di portare a casa la preziosa chiavetta, con telecomando in dotazione, a 34€ circa appena invece di 59,99€. Lo sconto del momento è del 42% e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Fire TV Stick 4K: ed è subito PC su grande schermo

Il tipico dispositivo del colosso dell'e-commerce che non delude le aspettative. Lo colleghi alla porta HDMI del display e in un attimo finisci la configurazione. A quel punto, davanti a te avrai un'interfaccia utente semplice e intuitiva, che prende il meglio del sistema operativo Android e lo ottimizza per l'utilizzo su grandi schermi.

Semplicissima la navigazione tramite telecomando avanzato, dotato di tasti rapidi per accedere alle piattaforme di contenuti on demand più amate (come Netflix e Prime Video). Naturalmente, dallo store ufficiale potrai scaricarne molte di più, tutte quelle che ami e anche quelle di streaming audio.

Sempre dal telecomando, puoi premere un tasto e attivare l'assistente vocale Alexa. A quel punto, ti si apriranno moltissime altre opportunità: chiedi informazioni, domanda di aprire app e contenuti, gestisci la casa smart e guarda sulla TV cosa riprendono i tuoi sistemi di videosorveglianza.

Non fermarti a questo però. Dallo store ufficiale di applicazioni, scarica software e giochi, ma anche un browser Web, così potrai navigare su Internet. Come? Semplicissimo: il dispositivo supporta il Bluetooth, così da poter collegare mouse, tastiere, controller da gaming, ma anche diffusori audio e soundbar.

In breve tempo, ti renderai conto che questo centro multimediale è così completo, da far assomigliare realmente la vecchia televisione a un computer. Dettaglio non trascurabile, Fire TV Stick 4K – come il nome stesso suggerisce – supporta anche la risoluzione Ultra HD. Se anche il tuo schermo la supporta, i contenuti compatibili verranno mostrati con eccellente risoluzione.

Insomma, un enorme concentrato di tecnologia che sta in una mano. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon. Approfitta dello sconto del 42% e porta a casa questo gioiellino a 34€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.