Fire TV Cube: prodotto Premium in grande sconto su Amazon

Al suo minimo storico Amazon vi offre la possibilità di acquistare il nuovissimo Fire TV Cube a soli 133,99 euro con uno sconto del 16%. Non fatevi sfuggire questa occasione e approfittate della consegna gratuita e veloce grazie ad Amazon Prime.

Fire TV Cube: caratteristiche principali

Il lettore multimediale per lo streaming è il più veloce di sempre grazie al processore octa-core che permette un accesso estremamente rapido alle applicazioni. Con Fire Tv Cube con microfono e altoparlanti integrati potrete controllare la TV, i soundbar e i ricevitori compatibili, anche se vi trovate in un’altra stanza. Inoltre, avrete la possibilità di collegare i dispositivi compatibili e passare facilmente dallo streaming al decoder, alla console di gioco o alla webcam.

Una delle caratteristiche principali è proprio la presenza del Wi-Fi di ultima generazione che permette lo streaming con supporto al Wi-Fi 6E. Le immagini e l’audio prendono vita grazie alla risoluzione 4K, alle tecnologie Dolby Vision, HDR e all’audio Dolby Atmos. Un vero gioiellino a casa vostra utile anche per il vostro intrattenimento visto che potrete guardare i vostri contenuti preferiti su Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri e ascoltare tantissimi brani musicali.

Non preoccupatevi della privacy perché Fire TV Cube è stato progettato apposta per tutelarvi con elementi per la protezione e il controllo, tra cui un apposito pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni. Gestite la vostra Casa Intelligente direttamente dallo schermo, grazie ad Alexa potrete effettuare videochiamate, controllare il meteo, guardare i video delle vostre videocamere di sicurezza in diretta e tanto altro.

Fire Tv Cube è veramente un ottimo prodotto che vi renderà la vita quotidiana più piacevole e veloce, con il suo design elegante e innovativo a un prezzo davvero eccezionale. Fire TV Cube potrà essere vostro al prezzo di 133,99 euro scontato del 16%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e con Cofidis potreste anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero.