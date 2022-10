Fire HD 8 da oggi in vendita su Amazon: l'OTTIMO tablet per tutte le tasche

Il nuovissimo tablet Fire HD 8 è disponibile da oggi in vendita ufficialmente su Amazon. L’attesa è finita e l’interessante strumento per la produttività e l’intrattenimento si può acquistare con consegna rapida e gratuita Prime. Si parte da un prezzo super concorrenziale, che permette a tutti di accedere a un prodotto di ottima qualità senza investire cifre ingenti. Infatti, lo si può prendere a partire da 114,99€ per l’edizione con 32GB di spazio di archiviazione.

Fire HD 8 ufficialmente disponibile su Amazon

Più potente rispetto al vecchio modello, è il 30% più performante grazie al suo eccellente processore era core. Dall’ampio pannello pannello da 8″ ad alta visibilità puoi goderti tutto quello che questo strumento può offrirti. Sfruttalo per la produttività, ma non dimenticare di gustarti film, giochi e intrattenimento di vario genere. Dotato di ampia batteria con autonomia energetica fino a ben 13 ore, quando occorrerà ricaricare, sarà possibile farlo direttamente tramite porta USB C.

Insomma, Fire HD 8 è finalmente disponibile in vendita ed è un tablet potente, con ottimo display e lunga autonomia energetica. Governato da un’eccellente personalizzazione di Android e con uno store di applicazioni ricchissimo già installato, è lo strumento perfetto nel quale investire. Massima resa, minima spesa: completa adesso l’ordine da Amazon per portarlo a casa a partire da 114,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

