Fino al 45% di sconto sui Robot ECOVACS per la Festa delle Offerte Prime!

Il Prime Day di Ottobre 2024 su Amazon è l’occasione perfetta per aggiornare la tua casa con le ultime innovazioni tecnologiche, tra cui i robot ECOVACS. Con sconti fino al 45%, puoi trovare soluzioni avanzate per la pulizia della casa, dai robot lavapavimenti ai tosaerba automatici. Non perdere l’opportunità di fare un upgrade a prezzi mai visti!

DEEBOT T30 PRO OMNI – Potente e Compatto

Disponibile a 699€ invece di 999€ (30% di sconto), il DEEBOT T30 PRO OMNI è ideale per chi desidera un robot aspirapolvere e mocio avanzato e salvaspazio. Dotato dell’assistente vocale YIKO, offre un sistema di pulizia intelligente che include asciugatura automatica del mocio, assicurando i massimi standard di igiene.

DEEBOT X5 OMNI – Prestazioni elevate per ogni ambiente

Dall’8 al 13 ottobre, il DEEBOT X5 OMNI è in offerta a 899€ invece di 1099€. Con una potenza di aspirazione di 12.800 Pa e una tecnologia avanzata come TruEdge e ZeroTangle, questo modello è perfetto per spazi complessi e dinamici. Il DEEBOT X5 OMNI non solo svuota automaticamente il contenitore della polvere, ma lava il mocio a 70°C per una pulizia impeccabile. Interessato al top di gamma? Scopri anche il nuovo DEEBOT X5 PRO, lanciato il 30 settembre, disponibile a 1099€.

DEEBOT N20 PLUS – La scelta perfetta per i principianti

Il DEEBOT N20 PLUS è in promozione dall’8 al 9 ottobre a 349€ invece di 399€. Questo robot offre una forza di aspirazione di 8.000 Pa, navigazione precisa con TrueMapping 2.0 e la tecnologia PureCyclone per evitare la perdita di aspirazione. Inoltre, è dotato di una stazione senza sacchetto, facile da svuotare.