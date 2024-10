Fino al 30% di sconto sui treni Italo: la promo autunnale

L’autunno è una delle stagioni più belle per viaggiare. Tra foliage, clima generalmente mite e paesaggi colorati di rosso e oro, ogni fine settimana è buono per partire. In treno, ora, è ancora più conveniente grazie alla promozione Italo: inserendo l’apposito codice sconto ricevi fino al 30% di sconto per viaggiare dal 2 novembre al 28 febbraio. La promozione è in scadenza: terminerà alle 19 di oggi, 21 ottobre.

Italo, come ricevere fino al 30% di sconto

Accedere alla promozione Italo è semplicissimo. Collegandoti alla home page della compagnia ferroviaria, oppure tramite applicazione, nel campo “Da” inserisci la stazione di partenza, nel campo “A” quella di arrivo, poi clicca su “Hai un codice promo?”: lì dovrai inserire il codice “CASTAGNA” (senza virgolette e in maiuscolo), che verrà applicato alla tua ricerca.

Grazie alla promozione, il prezzo del tuo prossimo viaggio sarà scontato dal 20% al 30%, a seconda della tratta e della disponibilità di posti (che sono limitati a 800 mila, complessivamente). La prenotazione va effettuata entro le 19 di oggi, lunedì 21 ottobre, ma il viaggio dovrà essere necessariamente effettuato tra il 2 novembre e il 28 febbraio.

In caso contrario, il codice promo non sarà valido. La promozione è disponibile per biglietti in tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima Business. Nessuna delle stazioni presenti nel network Italo è esclusa: la promo, infatti, include anche i titoli di trasporto acquistati in un’unica soluzione con i bus di Itabus. Hai tempo ancora fino alle 19 di oggi, 21 ottobre, per ricevere fino al 30% di sconto sul tuo prossimo viaggio sui treni alta velocità di Italo.