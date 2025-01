Fino a 12 mesi di DAZN Standard gratis con questi TV LG

Fino al 28 febbraio, nell’ambito di una promozione Unieuro, l’acquisto di un televisore LG OLED consente di ottenere fino a 12 mesi di abbonamento a DAZN Standard gratis. I modelli che danno diritto a un anno di DAZN in regalo sono quelli che misurano 83 e 97 pollici (qui sotto vi riportiamo i codici), i televisori da 77 pollici offrono invece 6 mesi gratuiti, mentre le versioni da 65 e 55 pollici permettono di beneficiare di un periodo di visione pari a 3 mesi.

I televisori LG che partecipano alla promozione Unieuro

Entro 15 giorni dall’acquisto, gli utenti dovranno collegarsi al sito lg.com/it/lgforyou e completare la registrazione tramite l’apposito modulo. Nel form occorre indicare il tipo di documento d’acquisto in proprio possesso (fattura, scontrino o contratto di acquisto), il modello acquistato, il codice seriale del prodotto, il punto vendita o il sito di e-commerce dove è stato completato l’acquisto e i dati relativi al documento d’acquisto. Il premio verrà inviato via e-mail entro 180 giorni dalla conclusione dell’operazione a premi: a questo proposito, il regolamento chiarisce che i codici digitali DAZN sono validi solo per i nuovi utenti della piattaforma, non sono cumulabili e devono essere attivati entro e non oltre il 2 aprile 2025.

Infine, come promesso, vi lasciamo i codici dei televisori – oltre al modello indicato nell’elenco qui sopra – che danno diritto a 12 mesi di DAZN Standard in regalo:

OLED97M49LA.API (12 Mesi di DAZN Standard in regalo)

OLED97G45LW.API (12 Mesi di DAZN Standard in regalo)

OLED83M39LA.APIM (12 Mesi di DAZN Standard in regalo)

OLED83M39LA.AEU (12 Mesi di DAZN Standard in regalo)

OLED83G45LW.API (12 Mesi di DAZN Standard in regalo)

OLED83C44LA.API (12 Mesi di DAZN Standard in regalo)

OLED83C43LA.API (12 Mesi di DAZN Standard in regalo)

OLED83B46LA.API (12 Mesi di DAZN Standard in regalo)