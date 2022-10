Finestre e porte SORVEGLIATE: sensore eccezionale dal prezzo IRRISORIO

Metti al sicuro la tua casa senza dimenticare le porte e le finestre. Certo, una bella telecamera fa comodo, ma invece di rendere la tua abitazione il nuovo set del Grande Fratello, opta per questo magnifico sensore per porte e finestre.

Funziona alla grande, costa pochissimo e lo puoi persino espandere. Tra un paio di secondi ti dico in che modo, ma prima ti faccio sapere che hai un coupon da spuntare su Amazon: apri la pagina e non fartelo scappare. In questo modo il prezzo scende ad appena 11,99€, non hai un minuto da perdere.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Sensore per porte e finestre: il tuo nuovo migliore amico

Semplicissimo da installare, questo sensore è il tuo punto di inizio. Ovviamente puoi utilizzare anche solo lui, ma se vuoi allargare il suo raggio non metterti paura, puoi aggiungere fino a 20 altri sensori differenti e non avere alcun problema. Li trovi sulla pagina del venditore.

Ma parlando anzitutto di cosa è capace, questo gioiellino è composto da due parti: il sensore vero e proprio che installi dove vuoi e il ricevitore. Per quest’ultimo devi semplicemente scegliere una presa di corrente, poi delle distanze non ti preoccupare. Il raggio di copertura è di 182 metri quindi vai alla grande.

Con 58 suonerie e 5 livelli di volume differenti, puoi sempre sapere se qualcuno entra in casa senza avertelo fatto sapere. Il sensore magnetico non ne sbaglia una e grazie alla rilevazione del movimento, non hai dubbi sulla sua qualità.

Piccolo e indiscreto, è la soluzione indispensabile per rendere casa sicura una volta e per tutte.

Non aspettare un secondo in più e spunta immediatamente il coupon su Amazon: con soli 11,99€ porti a casa un vero e proprio lusso. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.