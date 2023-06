FINECO, Conto Corrente e Carta a CANONE ZERO

FINECO è la soluzione ideale per chi cerca un conto corrente smart e innovativo per la gestione dei propri risparmi. Oltre ai tantissimi servizi inclusi, ti viene anche fornita una pratica carta di debito molto utile per gestire tutti i tuoi pagamenti online e nei negozi fisici. Apri adesso un conto e ottieni 12 mesi a Canone Zero. Un’ottima promozione per partire al meglio con un’ampia possibilità di azione.

Questa banca da sempre investe in tecnologia, ma dalla sua ha anche una forte propensione alle relazioni umane che non possono essere sostituite. Ecco perché riesce a offrirti ogni giorno un’esperienza di banking unica e personalizzata. Dai un’occhiata a tutte le funzionalità incluse nel tuo nuovo conto corrente per una gestione ottimale dei tuoi risparmi, delle tue spese e dei tuoi incassi come stipendio, pensione e guadagni.

FINECO: gestisci il tuo denaro senza portafoglio

Lo sai che con FINECO puoi gestire il tuo denaro senza dover sempre avere con te il portafoglio? Infatti, grazie alla praticissima app ufficiale, inclusa nel tuo conto corrente, hai la funzione Prelievi Smart che ti permette di prelevare senza carta, ma con QR Code nel tuo smartphone denaro in contante presso gli ATM UniCredit. Inoltre, grazie ai Pagamenti Digitali Tap&Go appoggi smartphone o smartwatch al POS dei negozi e paghi in un attimo.

Scambia denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza costi aggiuntivi, direttamente da applicazione grazie alla funzionalità FINECO Pay. E con i Bonifici Istantanei invii e ricevi denaro immediatamente effettuando pagamenti in pochi secondi, anche da app. Infine, grazie alla tua nuova carta di debito puoi affrontare anche un pagamento importante, magari inaspettato, aumentando per un giorno il tuo massimale Visa Debit fino a 5000 euro grazie a Maxi Acquisto.

Insomma, questo conto corrente con carta di debito inclusa è perfetto per te che sei alla ricerca di qualcosa di innovativo, ma senza rinunciare alla tradizionale sicurezza di una banca presente e solida. Affidati a chi da anni svolge al meglio il suo lavoro offrendo funzionalità all’avanguardia e sicure per la gestione pratica del tuo denaro.

