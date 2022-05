Finalmente un ventilatore di DESIGN ed è pure smart (solo Amazon)

Sai com’è, quando arriva l’estate tirare fuori il ventilatore fuori è un po’ un rito comune ma senza ombra di dubbio un grido di disperazione da parte degli arredatori di esterni. Si dice che ogni volta che ti venga un ospite a casa e ci sia uno di questi prodottini in vista, uno specialista muoia!

Non perderti d'animo perché ho trovato proprio su Amazon un modello perfetto, di design e che è finanche smart quindi lo gestisci senza doverti alzare o persino con la voce.

Le spedizioni, ovviamente, sono gratuite e rapide su tutto il territorio italiano. Ti basta avere Prime per riceverlo in due giorni circa.

Ventilatore smart e di design: niente più obbrobri in esposizione

Questo ventilatore è realizzato in acciaio e conserva un design un po’ vintage quindi si mimetizza con l’ambiente risultando persino gradevole a vedersi. So che è un po’ da processare, ma una volta che lo collochi in casa sta bene sia con l’arredamento moderno che classico quindi è un valore aggiunto.

Grazie ai vari pulsanti lo puoi gestire letteralmente come vuoi, io però ti dico che è smart quindi non perdere l’occasione di scaricare l’applicazione sia su smartphone Android che iOS. Conta che è compatibile anche con gli assistenti vocali quindi se hai Amazon Alexa, ad esempio, sblocchi la gestione vocale in quattro e quattr’otto.

Praticamente te ne stai sul divano potendo modificare quello che vuoi in un gesto. Lui ha 3 velocità, può girare o stare fermo, ha il timer integrato e un modulo WiFi incluso.

Bello e comodo.

