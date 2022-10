Finalmente, il nuovo Kindle è disponibile su Amazon: una meraviglia

Dopo più di un mese dall’annuncio, il nuovissimo Kindle – celeberrimo eBook reader – è disponibile in vendita ufficialmente su Amazon. Nuove funzionalità, prezzo più che abbordabile: si parte da appena 99,99€ ed è disponibile in nero e in blu.

Nuovo Kindle disponibile su Amazon

Un ampio pannello da 6″ con risoluzione da 300DPI, modalità oscura e luce frontale per leggere in qualsiasi momento e con il massimo del comfort. Raddoppia la memoria interna, che passa da 8GB a 16GB, permettendoti di avere sempre in tasca una librerà virtuale gigantesca.

Spettacolare l’autonomia energetica, che adesso si spinge fino a 6 settimane. Inoltre, c’è il supporto alla ricarica tramite porta USB C. Un prodotto pensato per permettere a chiunque ami leggere di avere accesso a un eBook reader di alta qualità, che però abbia un prezzo più che ragionevole.

In fase di attivazione del dispositivo, i clienti idonei avranno accesso a un periodo di accesso assolutamente gratuito a Kindle Unlimited, l’enorme libreria digitale di Amazon, della durata di 3 mesi. Per portare subito a casa il nuovo Kindle, è sufficiente scegliere il proprio colore preferito fra nero e blu e completa l’ordine. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.